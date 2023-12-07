Московские врачи помогут в лечении пострадавшей при взрыве у меткомбината в ЛНР

У женщины сохраняется мозговая кома, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Врачи из Москвы проконсультируют медработников Луганской Народной Республики (ЛНР) при лечении сотрудницы Алчевского металлургического комбината (АМК), получившей в воскресенье ранения при взрыве неустановленного взрывного устройства недалеко от предприятия. Об этом ТАСС сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"У женщины, получившей ранения при взрыва неустановленного взрывного устройства недалеко от АМК, сохраняется мозговая кома, дислокационный синдром в стадии грубой декомпенсации. Связались с медучреждениями Москвы. Документы больной отправили, ждем ответ", - сказала она.

В понедельник Пащенко сообщала ТАСС, что при взрыве неустановленного взрывного устройства недалеко от АМК ранения получили четверо сотрудников предприятия. Состояние трех пострадавших было средней степени тяжести, еще одна женщина была в крайне тяжелом состоянии.

Алчевский меткомбинат (АМК) входит в состав ООО "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК). АМК - это крупнейший металлургический комбинат с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством.