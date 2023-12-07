Нижегородская область выплатила 500 млн рублей пострадавшим от ледяного дождя

Губернатор Глеб Никитин отметил, что выплаты осуществляются при предоставлении документов, которые подтверждают в том числе отключение электричества в результате непогоды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Нижегородской области выплатили 500 млн рублей компенсаций жителям региона, которые пострадали в результате ледяного дождя, прошедшего в регионе в конце осени 2022 года. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Вообще 50 тыс. таких заявлений был удовлетворено, то есть 500 млн [рублей] было выплачено", - сказал Никитин.

Он отметил, что выплаты осуществляются при предоставлении документов, которые подтверждают в том числе отключение электричества в результате непогоды.

В конце ноября 2022 года в Нижегородской области прошел ледяной дождь. В результате на пике отключений без света остались около 120 тыс. человек. В регионе ввели межмуниципальный режим ЧС, в зону которого вошло более 10 муниципалитетов.