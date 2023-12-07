РЖД запустили обновленные СВ-вагоны в поездах "Океан"

В проекте реализовали концепцию "смежного" купе, в котором два соседних помещения объединены между собой дверью

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. РЖД запустили вагоны СВ с обновленным интерьером в составе поезда №005Э "Океан" сообщением Владивосток - Хабаровск. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии официального запуска поезда с обновленным спальным вагоном.

На церемонии присутствовали гендиректор ФПК Владимир Пястолов, заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников и начальник ДВЖД Евгений Вейде.

"СВ, который мы сегодня презентуем, - самый первый вагон, который мы получили в рамках заказа на 21 вагон в этом году и специально привезли вагоны во Владивосток, так как есть огромный спрос на перевозки на данном типе передвижного состава", - сообщил Пястолов.

В обновленном СВ полки в купе располагаются друг над другом. Ширина полок увеличена до 90 см, также есть откидное сидение, столик со встроенной раковиной, лестницей для подъема на верхнюю полку, экраны мультимедийной системы с возможностью выбора транслируемого контента. В проекте реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних помещения объединены между собой дверью.

"За ближайшие два года мы должны обновить около 300 вагонов СВ, - добавил Пястолов. - Если по каким-то причинам вагон с вертикальным расположением мест не полюбится пассажирам, мы готовы заменить на стандартное горизонтальное расположение мест", - пояснил он.