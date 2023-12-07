СПЧ рассылает за рубеж очередную подборку о преступлениях ВСУ

Глава СПЧ Валерий Фадеев отмечает, что вооружения стран НАТО продолжают использоваться Украиной для обстрелов городов и населенных пунктов, где проживают лишь мирные жители и нет объектов военного назначения

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) начал рассылку за рубеж новой подборки преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, она включает материалы за осень 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал совета.

"СПЧ рассылает за рубеж очередную подборку преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения. В нее вошли собранные материалы за период с 1 сентября по 31 октября 2023 года. В том числе приводятся свидетельства американского международного обозревателя Клейтона Морриса о работе национальных СМИ в ходе визита президента Украины в Вашингтон", - говорится в сообщении.

Глава СПЧ Валерий Фадеев в своем сопроводительном письме отмечает, что вооружения стран НАТО продолжают использоваться Украиной для обстрелов городов и населенных пунктов, где проживают лишь мирные жители и нет объектов военного назначения. "К сожалению, распространению объективных свидетельств о действиях украинских властей препятствует массированная пропагандистская кампания в западных СМИ. Говорить об этом открыто осмеливаются лишь немногие независимые журналисты и общественные деятели", - цитирует канал сопроводительное письмо главы СПЧ.

СПЧ просит учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки, а также призывает оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющего нарушения прав человека.

Совет регулярно направляет подобные рассылки примерно по двум тысячам адресов: в международные структуры, диппредставительства, политикам, правозащитникам и журналистам.