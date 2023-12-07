В двух ульяновских школах ввели дистанционное обучение из-за ОРВИ и пневмонии

По данным министерства просвещения и воспитания региона, на карантин закрыли 85 классов в 38 школах на территории шести муниципальных образований области

УЛЬЯНОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Ученики двух школ в Ульяновской области полностью переведены на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства просвещения и воспитания региона.

"Одна школа переведена полностью на дистанционное обучение по ОРВИ в Барышском районе, одна школа по пневмонии - в городе Ульяновске", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, в связи с заболеваемостью ОРВИ карантин введен в 85 классах в 38 школах на территории шести муниципальных образований Ульяновской области. В их числе города Димитровград и Ульяновск, а также Старомайнский, Барышский, Мелекесский и Тереньгульский районы.