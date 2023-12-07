В Воронежской области отменили карантин по сибирской язве в двух районах

Ограничения действовали в Богучарском и Кантемировском районах

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Воронежской области Сергей Трухачев отменил карантин по сибирской язве, введенный в сентябре в Богучарском и Кантемировском районах из-за выявления двух очагов инфекции, сообщается в указе, опубликованном на сайте правительства региона.

"Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве с 7 декабря 2023 года на территориях Богучарского, Кантемировского муниципальных районов Воронежской области <...> в эпизоотических очагах сибирской язвы: здании комплекса МТФ (молочной товарной фермы - прим. ТАСС), расположенном по адресу: ул. Клубная, д. 15А, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область; на территории, расположенной в 650 м западнее от дома № 15А по улице Клубная, с. Лебединка", - говорится в документе.

Согласно указу, также отменены все ограничительные мероприятия в радиусе двух и семи километров от очагов сибирской язвы в пределах села Новоникольское Богучарского района и хутора Криничный Кантемировского района.

В ноябре губернатор Воронежской области Александр Гусев отменил карантин по сибирской язве на отдельных участках в Панинском и Новоусманском районах, где была выявлена сибирская язва на хуторе Красные Холмы, а также на рынке "1 000 мелочей" в Воронеже, куда в холодильные камеры поступило зараженное мясо. В начале сентября были выявлены два очага в селе Лебединке Богучарского района - в здании фермы и на участке в 650 м от нее. В очагах сибирской язвой заразились 11 человек, в том числе один подросток, все они в настоящее время уже выписаны из больниц.

По факту заражения людей возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, в том числе о нарушении ветеринарных правил, повлекших по неосторожности иные тяжкие последствия, о производстве в целях сбыта группой лиц продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о халатности.