"Новые люди" направили на отзыв в кабмин проект о 13-й стипендии для студентов

Предполагается, что выплата будет предоставляться ежегодно в декабре и устанавливается в размере получаемой стипендии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Антон Ткачев направили в правительство РФ на отзыв законопроект о ежегодной предновогодней выплате стипендии студентам. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Документ предлагает дополнить новым положением закон "Об образовании в Российской Федерации". Предполагается, что выплата будет предоставляться ежегодно в декабре и устанавливается в размере получаемой стипендии.

"Реализация инициативы не потребует дополнительных ассигнований из бюджетов бюджетной системы РФ, поскольку указанные выплаты могут быть профинансированы из неиспользованных бюджетных средств на счетах организаций на конец календарного года и составят не более 6% от общего объема неиспользованных средств (6,4 млрд рублей от 99 млрд рублей)", - указано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Авторы законопроекта привели данные Минобрнауки, согласно которым в 2022 году расходы организаций на выплату стипендий составили 77 млрд рублей. Также в пояснительной записке они ссылаются на данные Росстата, по которым в 2023 году размер государственных академических стипендий студентов вузов составляет 9,5% от величины прожиточного минимума, а по программам среднего профессионального образования - 3,4%.