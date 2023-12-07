В Саратовской области отказались от новогодних салютов и массовых мероприятий

По словам губернатора региона Романа Бусаргина, детские елки сохранятся

САРАТОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области отказались от проведения массовых мероприятий и салютов в новогодние праздники. При этом сохранятся мероприятия для детей, в том числе традиционные елки, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Многие задаются вопросом, будут ли салют и массовые мероприятия. В прошлом году совместно с вами приняли решение отказаться от подобных трат, оставив лишь мероприятия для детей, в том числе традиционные елки. Для малышей эти зимние дни всегда особенные. Считаю, что в этом году необходимо поступить аналогичным образом", - написал губернатор.

Глава региона выразил надежду, что многие жители поддержат такое решение. "Так будет правильно по отношению к нашим защитникам, которые сейчас находятся в зоне СВО и ежедневно рискуют жизнью ради безопасности каждого соотечественника", - сообщил он.

Бусаргин добавил, что дополнительных трат на иллюминацию и украшение городов также не будет. По его словам, праздничных элементов, закупленных в прошлые годы, достаточно.