На Ямале более 350 участников СВО получили реабилитационный сертификат

Обратиться за документом военнослужащие смогут в течение пяти лет после окончания участия в спецоперации на Украине

ТАСС, 7 декабря. Более 350 участников специальной военной операции из Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году получили реабилитационный сертификат. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Более 350 участников СВО Ямала получили реабилитационный сертификат. Номинал сертификата - 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Обратиться за реабилитационным сертификатом необходимо в течение пяти лет после окончания участия в СВО. Заявление можно подать в электронном виде через МФЦ или лично, обратившись в орган социальной защиты населения по месту жительства. Для направления средств на оказание предстоящих услуг потребуется заключить договор с медицинской организацией о предоставлении платных услуг.

Эта мера поддержки начала действовать в 2023 году, ранее сообщалось, что срок действия сертификата составляет два года. При этом все его владельцы смогут самостоятельно выбрать регион, где они будут проходить реабилитацию на полученные средства. Меру ввели дополнительно к уже существующей федеральной поддержке.

Всего на Ямале принят комплекс из более чем 50 мер соцподдержки участников СВО и их семей. В их числе единовременные и ежемесячные выплаты, бесплатные кружки, секции и лекарства для детей, оказание юридической помощи, содействие в поиске работы.