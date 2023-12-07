В Нижнем Новгороде в 2024 году переведут автобусные маршруты на брутто-контракты

По словам губернатора области Глеба Никитина, на первом этапе расходы региона на это увеличатся, так как перевозчикам нужно будет в том числе компенсировать убытки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Автобусные маршруты в Нижнем Новгороде в 2024 году переведут на брутто-контракты - когда оплата работы перевозчика зависит не от числа пассажиров, а от соблюдения регулярного маршрута, сообщил в ходе прямой линии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы принимаем очень сложное для нас тяжелое решение, о переходе на так называемые брутто-контракты, это будет происходить по мере прекращения действующих маршрутов, но за первую половину следующего года подавляющее большинство маршрутов будет переведено на эти брутто контракты", - сказал Никитин.

Он объяснил, что при заключении таких контрактов для перевозчика не имеет значения, сколько людей находится в автобусе, то есть компания обязана выполнить транспортную работу: обеспечить соблюдение расписания, километража и число машин на линии.

Никитин отметил, что на первом этапе расходы региона на это увеличатся, так как перевозчикам нужно будет в том числе компенсировать убытки. "Но мы понимаем, что нам сейчас нужно принимать радикальные решения по улучшению качества работы общественного транспорта", - объяснил глава региона.