"Менделеевская карта" расширит свою географию в 2024 году

На сегодняшний день, по словам инициатора проекта Александра Мажуги, на платформе зарегистрировано 24 тыс. участников, из которых на постоянной основе картой пользуются около 6 тыс.

МОСКВА, 7 декабря /ТАСС/. Организаторы проекта "Менделеевская карта" в 2024 году займутся расширением его географии, чтобы молодые ученые из разных регионов России могли воспользоваться ее льготами и привилегиями. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам проекта "Менделеевская карта" в 2023 году и его дальнейшему развитию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, инициатор проекта Александр Мажуга.

"Подводя итоги 2023 года, мы смотрим на будущее и думаем, как проект будет развиваться в 2024 году. Нам очень нравится, что наш проект "живой", и мы всегда основываемся на мнении обладателей "Менделеевской карты". К нам обращались ребята с очень большой потребностью, просьбой расширить географию, чтобы наши партнеры были не только в крупных городах, но и по всей стране. Мы обязательно этим будем заниматься", - сказал он.

На сегодняшний день, по словам инициатора проекта, на платформе зарегистрировано 24 тыс. участников, из которых на постоянной основе пользуются "Менделеевской картой" и получают необходимые льготы и привилегии около 6 тыс. География проекта пропорциональна количеству молодых ученых в регионах, больше всего обладателей карты в Москве, на втором месте находится Санкт-Петербург, далее Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Новосибирская область, Омская область и Краснодарский край.

Мажуга отметил, что показатель пользования картой на постоянной основе может быть связан с нехваткой партнеров, поэтому есть заинтересованность в увеличении количества участников и расширении географии проекта.

Сейчас идет активная работа по привлечению кинотеатров, музеев и домов творчества, "буквально за последний месяц более восьми организаций культуры присоединились к нашему проекту, и я уверен, что количество организаций культуры с каждым месяцем будет увеличиваться", рассказал Мажуга. Кроме того, совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, который является соорганизатором проекта, идет работа с университетами, на данном этапе предлагается расширить географию "Менделеевской карты" на студенческие научные общества.

Также приоритетными являются новые территории: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Несмотря на то, что молодые ученые из этих регионов активно получают "Менделеевские карты", есть проблема с их использованием, так как партнеры проекта находятся в крупных городах, поэтому на следующий год стоит задача поиска партнеров в новых регионах, сказал Мажуга.

О проекте

Проект "Менделеевская карта" реализуется в рамках Десятилетия науки и технологий, проходящего в России в 2022-2031 годах. Участниками проекта могут стать школьники - победители и призеры всероссийской олимпиады, студенты колледжей и техникумов - победители всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству, одаренные учащиеся вузов, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.