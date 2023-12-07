Директор фонда Пахмутовой опроверг информацию о ее госпитализации

По словам Евгения Малышко, композитор "проходит элементарные обследования"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Александра Пахмутова, которой 9 ноября исполнилось 94 года, чувствует себя нормально, информация о ее госпитализации с сердечным приступом ложная. Об этом ТАСС сообщил директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

"Никакого сердечного приступа, - сказал он. - Все в порядке. Сведения ложные. Полное вранье".

Малышко отметил, что композитор "просто проходит элементарные обследования". "Она даже не в больнице, просто приезжаем-уезжаем, плановые дела", - сказал он.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). В возрасте пяти лет она сочинила свою первую пьесу для фортепиано. В 1936 году поступила в музыкальную школу в Сталинграде. В 1942-1943 годах находилась с матерью в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). В этот период она написала свои первые песни. Выступала перед ранеными в госпиталях.

Автор музыки 400 песен. Они входили в репертуар Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Софии Ротару и других известных исполнителей. Музыка Пахмутовой звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.