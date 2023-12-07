В "Сенеже" стартовало обучение слушателей второго потока "Школы мэров"

Программа стала продолжением "Школы губернаторов"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Слушатели второго потока программы подготовки муниципальных управленцев "Школа мэров" начали обучение в мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщила пресс-служба программы.

"Школа мэров" - часть системы кадрового резерва, которую выстраивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Эта программа стала продолжением "Школы губернаторов", более того, в "Школе мэров" будут выступать спикерами выпускники "старшей" программы, а также федеральные министры и руководители крупных российских компаний. Это важное отличие всех программ кадрового резерва Президентской академии - здесь выступают не профессиональные лекторы, а профессиональные управленцы", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, выступая перед участниками потока.

Кириенко подчеркнул, что программа рассчитана на то, чтобы не просто передать определенный набор знаний, но, в первую очередь, поделиться опытом. "Эффективность такого подхода доказывают цифры. В стране 89 регионов, и в 51 посты губернаторов занимают слушатели "Школы губернаторов". 5 выпускников стали федеральными министрами, более 40 - назначены на посты заместителей министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний", - отметил он.

Цель "Школы мэров" - подготовить высококвалифицированных управленцев, которые обладают обширными компетенциями по развитию территорий для улучшения качества жизни населения. На протяжении полугода слушатели программы будут знакомиться с практиками в областях управления жилищно-коммунальным хозяйством, оказания государственных услуг, улучшения городской среды, управления муниципальным транспортом, работы с инвесторами, реализации молодежной политики. На программу принят 161 человек, во втором потоке принимает участие 81 слушатель.

Образовательный проект создан по поручению президента РФ Владимира Путина и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Администрацией президента Российской Федерации.