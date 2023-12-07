Находящийся под арестом в США россиянин Винник получил тяжелое отравление в СИЗО

Как сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, только после вмешательства адвокатов ему "дали пару таблеток"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Гражданин России Александр Винник, арестованный в США по обвинению в отмывании денежных средств, получил тяжелое отравление в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"На днях после приема тюремной пищи Винник почувствовал симптомы тяжелого отравления. В этот день его кормили фасолью и рыбой", - сказал правозащитник. При этом он подчеркнул, что необходимую медицинскую помощь Виннику не оказали, и только после вмешательства адвокатов "дали пару таблеток".

"Причина отравления до сих пор не установлена, Винник по-прежнему плохо себя чувствует. Состояние его здоровья вызывает опасение, у него имеется также ряд хронических заболеваний, а в СИЗО отсутствует полноценная возможность получения медицинской помощи", - отметил Мельников. По словам правозащитника, он надеется на смягчение ему меры пресечения либо скорейший обмен.

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Он был экстрадирован в США 4 августа 2022 года. В настоящее время его дело ведет суд Северного округа штата Калифорния.