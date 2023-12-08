Названы победители ежегодной премии "Самый ОК"

В голосовании приняли участие 220 тыс. человек

Пользователи социальной сети "Одноклассники" проголосовали за лучший фильм, сериал, песню, шоу и блог года в рамках ежегодной премии "Самый ОК". Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

По мнению пользователей, "Фильмом года" стал "Чебурашка", на втором месте оказался "По щучьему велению", на третьем - "Вызов". В номинации "Сериал года" победу одержал ситком "Папины дочки. Новые". За ним в рейтинге расположился сериал-фэнтази "Библиотекарь" по одноименному роману с Никитой Ефремовым в главной роли. Третье место заняла драма "Жизнь по вызову 2" с Павлом Прилучным.

"Хитом года" пользователи назвали песню Anna Asti "Верю в тебя", почти столько же голосов отдали за трек группы Galibri & Mavik "Прощай Алешка". На третьем месте оказался трек Люси Чеботиной "Лучшая подруга".

Также в соцсети выбрали "Лучшее шоу". Им стал музыкальный проект "Ты супер! Новый сезон!". Второе место заняло вокальное шоу "Ну-ка, все вместе!", а третье - "Голос. Уже не дети".

Пользователи "Одноклассников" назвали "Блогом года" кулинарную страницу "Видеорецепты Калниной Натальи", а блог "Миса и Лелик" про животных занял второе место. Третье место в номинации отдали странице о путешествиях "Голландец в России". Шорт-лист сформировали из популярного контента среди пользователей соцсети, опубликованного с ноября 2022 года. Номинантов на "Блог года" выбрали по сумме реакций на контент в "Одноклассниках".

Голосование стартовало 27 ноября, в нем приняли участие 220 тыс. человек.

Лауреатов премии назвали 7 декабря в прямом эфире шоу "ОК на связи!", его ведущим стал Константин Анисимов. Победители получили статуэтки с эмблемой конкурса.