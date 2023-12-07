Pantone выбрал цвет 2024 года

Им стал персиковый цвет Peach Fuzz

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Персиковый цвет Peach Fuzz стал цветом 2024 года по версии института цвета Pantone.

"Peach Fuzz 13-1023 отражает наше желание лелеять себя и других. Это бархатный нежный персиковый оттенок, чей общий дух обогащает разум, тело и душу", - говорится в сообщении на сайте организации.

Как отметила директор института Леатрис Эйземан, этот оттенок "резонирует с состраданием" и "соединяет молодое с вечным".

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.). Институт определяет главный цвет с 2000 года. В прошлом году им стал "новый вибрирующий красный".