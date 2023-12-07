Открытие центра изучения русского языка в Нукусе перенесли на поздний срок

По словам представителя Россотрудничества, это будет уже второй подобный центр в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 7 декабря. /ТАСС/. Открытие центра изучения русского языка в городе Нукус, столице Каракалпакии (республика в составе Узбекистана), перенесено с 7 декабря на более поздний срок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе представительства Россотрудничества в Узбекистане.

"Открытие ресурсного центра изучения русского языка в городе Нукус перенесено на более поздний срок", - сказал представитель ведомства. По его словам, это будет уже второй подобный центр в Узбекистане.

Первый был открыт 5 декабря в Термезе, административном центре самой южной Сурхандарьинской области, совместно с местным государственным университетом.

По данным пресс-службы представительства Россотрудничества, создание и развитие ресурсных центров призвано удовлетворить потребности молодых узбекистанцев в изучении русского языка, они также рассчитаны на организацию массовых мероприятий, направленных на популяризацию российской культуры и образования в Узбекистане.

В настоящее время в Узбекистане реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. В частности, Российский государственный педагогический университет (РГПУ) имени А. И. Герцена подготовил учебники русского языка для 2-11 национальных классов школ республики, а Министерство просвещения РФ подписали с Министерством народного образования Узбекистана соглашение о реализации проекта "Класс" по повышению уровня владения русским языком в республике.