Митрополит Тихон намерен написать книгу о святителе Луке Крымском и Сталине

Он добавил, что книга подразумевается "немного футуристической", с элементами авторского вымысла

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) намерен написать художественную книгу о святителе Луке (Войно-Ясенецком), архиепископе Симферопольском и Крымском, и об Иосифе Сталине, которую назовет "Мракобес, Коба и его крестник". Об этом он сообщил во время телемоста ТАСС Москва - Симферополь, посвященного выходу его книги "Гибель империи. Российский урок".

"Я давно уже начал писать книгу о святителе Луке (Войно-Ясенецком) и о Сталине. Два параллельных героя, не пересекающихся. <...> Название уже есть, и книга сама есть в голове, но ее надо сесть и записать. Называется она "Мракобес, Коба и его крестник". "Мракобес" - это была в разработке НКВД, ГПУ, кличка святителя Луки. Коба - понятно кто (ранний псевдоним Сталина - прим. ТАСС), а его крестник - это один из героев, который связывает Мракобеса и Кобу", - сказал Тихон.

Митрополит добавил, что книга подразумевается "немного футуристической", с элементами авторского вымысла. "Я в Псково-Печерском монастыре братьям рассказывал эту книгу, и всем очень она понравилась. <...> <…> Постараюсь, если Бог даст, обязательно ее напишу", - поделился Тихон.

Святитель Лука

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877-1961) - известный российский и советский врач-хирург. Он родился в Керчи, а в 1917 году вместе с семьей переехал в Ташкент, где стал главным врачом городской больницы. Вскоре Войно-Ясенецкий принял священнический сан, при этом продолжал работу по профессии. В мае 1923 года он был пострижен в монашество и наречен Лукой в честь святого апостола и евангелиста Луки, а 31 мая рукоположен в сан епископа с наречением титула "Ташкентский и Туркестанский".

Он был несколько раз репрессирован, провел в ссылках в общей сложности 11 лет. В 1946 году за свой труд "Очерки о гнойной хирургии" получил высшую государственную награду того времени - Сталинскую премию. В том же году стал архиепископом Симферопольским и Крымским.

В 1996 году он был прославлен в лике местночтимых святых Украинской Православной Церкви, а в 2000 году на архиерейском соборе Русской Православной Церкви состоялось его общецерковное прославление.