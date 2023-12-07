В Петербурге около 150 предпринимателей примут участие в Рождественской ярмарке

Всего на площадках будут 136 торговых мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Около 150 предпринимателей представят свою продукцию на площадках Рождественской ярмарки в Петербурге. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"В ярмарках примут участие 146 предпринимателей на всех площадках. Основная часть будет сосредоточена на Манежной площади. Около 20 мест будут находиться на Московской площади и на Певческом мосту", - сказал он.

Всего на площадках будут 136 торговых мест. На ярмарках также будут представлены народно-художественные промыслы.

В этом году появится новая площадка на Московской площади. "Ярмарочная зона будет представлена впервые на этой площадке. Она будет насыщена мастер-классами для детей, кулинарными мастер-классами для взрослых и другими мероприятиями. Украшения на Московской площади будут основаны на сказках Александра Сергеевича Пушкина", - отметил Ситов.

Ярмарки на Манежной площади и на Дворцовой площади откроются 9 декабря и будут работать до 8 января 2024 года. На Московской площади ярмарка начнет работать с 22 декабря.