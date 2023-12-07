Жители ЛНР смогут использовать соцпомощь для поиска работы с января 2024 года

Средства для социальных выплат будут выделяться из федерального и регионального бюджетов, уточнил глава региона Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР), оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с 1 января 2024 года смогут использовать социальную помощь государства для поиска работы, ведения бизнеса или личного подсобного хозяйства. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня [7 декабря] сделан еще один важный шаг в этом направлении - Народный совет принял закон "О государственной социальной помощи на основании социального контракта". Уже с 1 января 2024 года помощь от государства будет предоставляться людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в виде единовременного или ежемесячного социального пособия. Ее можно будет использовать для поиска работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства и других мероприятий", - написал он.

Пасечник отметил, что средства для упомянутых социальных выплат будут выделяться из федерального и регионального бюджетов.