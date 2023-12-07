В Брянске введут дистанционное обучение в гимназии, где произошла стрельба

Вице-мэр Сергей Антошин также сообщил, что в город приедут психологи из Москвы

ТАСС, 7 декабря. Занятия в гимназии №5, где утром восьмиклассница устроила стрельбу, отменены. Учащихся переведут на дистанционное обучение, с ними будут работать психологи из Москвы, сообщается на странице пресс-службы администрации Брянска в сети "ВКонтакте".

"Пока уроки в 5-й гимназии отменены, дети перейдут на дистанционное обучение. Завтра в Брянск из Москвы приедут психологи", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, вице-мэр Брянска Сергей Антошин провел встречу с руководителями всех учебных учреждений города. Он сказал, что сейчас некоторые СМИ попытаются выставить виноватыми в трагедии работников гимназии, но предстоит разобраться в причинах произошедшего. "Гимназия была надежно защищена: все необходимые условия руководство выполнило, был получен паспорт антитеррористической безопасности. Уже несколько лет в школу категорически не пускали посторонних, работали системы видеонаблюдения и быстрого реагирования", - сообщается на странице администрации Брянска.