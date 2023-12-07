Из Перми запущены прямые авиаперелеты в Ярославль

Время в пути составляет 1 час 45 минут

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Прямой субсидируемый авиарейс компании "Ювт аэро" запущен между Пермским краем и Ярославской областью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Прикамья.

"Между Пермским краем и Ярославской областью запущен прямой субсидированный рейс. Время в пути составляет 1 час 45 минут. Рейсы осуществляются два раза в неделю: по средам и субботам", - сообщили в правительстве.

Перелеты между регионами будут проходить до 30 декабря текущего года на воздушных суднах Bombardier вместимостью 50 человек.

Ранее Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень субсидируемых внутренних и международных рейсов из столицы Прикамья на 2024 год. В него вошли маршруты в 17 городов: Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сургут, Тюмень, Челябинск и Ярославль. Также краевые власти продолжат поддержку международного рейса Пермь - Минск.