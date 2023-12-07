ООН заявила, что незаконный оборот наркотиков находится на рекордно высоком уровне в мире

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш также отметил, что "рост незаконной торговли огнестрельным оружием подпитывает конфликты"

ООН, 7 декабря. /ТАСС/. Незаконный оборот наркотиков находится в настоящее время на рекордно высоком уровне и является самым доходным бизнесом для преступных группировок, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Незаконный оборот наркотиков - самый доходный бизнес для транснациональных организованных преступных группировок - находится на рекордно высоком уровне, задавая вектор насилия по всему миру, - сказал он в ходе своего выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных транснациональным организованным группировкам.

Помимо этого, глава всемирной организации отметил, что "рост незаконной торговли огнестрельным оружием подпитывает конфликты, убивая и изувечивая миллионы людей, и вносит свой вклад в резкий рост преступной деятельности во многих регионах мира". "В свете всего этого нам нужно оставаться начеку в условиях постоянно изменяющейся природы организованной преступности и постоянно переосмысливать наши подходы как работаем мы сами, так и как мы работаем с другими. Наши усилия должны быть последовательными, согласованными, учитывать конкретный контекст и направленными на предотвращение [преступности]", резюмировал он.