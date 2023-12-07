В РКН заявили, что обезличенные данные могут быть восстановлены

Они все равно могут охарактеризовать человека, отметил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Обезличенные персональные данные все равно могут охарактеризовать человека, а при наличии дополнительной информации и прямо на него указать. Кроме того, их можно восстановить с помощью специальных ресурсов и знаний, отметил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Персональные данные, которые получены в результате обезличивания, остаются персональными. И формально, и юридически, потому что все еще характеризуют человека. А с дополнительной информацией и прямо на него указывают. В то же время обезличивание снижает риски того, что данные будут использованы против него - требуется время, ресурс и знания для того, чтобы восстановить эти данные", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

По словам Вагнера, с одной стороны, такая информация должна продолжать регулироваться законодательством о персональных данных. С другой стороны, разработчики информационных технологий заявляли о потребности в таких данных, поэтому доступ к ним все же должен быть открыт. Оба эти пункта учитывает законопроект об обезличивании персональных данных, обсуждение которого прошло в Госдуме. "Законопроект поддерживаем", - добавил замглавы ведомства.

Ранее о том, что закон об обезличивании персональных данных может быть принят в России до конца текущего года, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.

Президент России Владимир Путин в начале сентября заявил, что считает необходимым в ближайшее время принять к закону о персональных данных поправки, которые нужны для обеспечения защиты прав и интересов граждан при обработке больших данных и применении искусственного интеллекта.

Поправки к закону "О персональных данных" были внесены в Госдуму в 2020 году.