Ограничение на подачу тепла в Омске снимут к утру 8 декабря

В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

ОМСК, 7 декабря. /ТАСС/. Теплоснабжение жилых домов и социальных объектов в трех из пяти округов Омска, ограниченное в сильные морозы из-за неполадок на крупнейшей ТЭЦ города, будет восстановлено в полном объеме к утру. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В Омской области действует штормовое предупреждение из-за аномальных холодов. В Омске около минус 33 градусов, ночью, по прогнозам синоптиков, температура опустится до почти 40 градусов мороза.

"По докладу руководителя "ТГК-11" (которой принадлежит ТЭЦ-5 - прим. ТАСС), аварийная ситуация устраняется. Теплоснабжение возобновится утром, а полноценно потребители почувствуют это к середине завтрашнего дня", - написал Хоценко.

Об ограничении теплоснабжения из-за выхода из строя нескольких котлоагрегатов ТЭЦ стало известно в четверг. Жители города массово стали жаловаться на холод в квартирах. Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ТГК-11 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей. По версии следствия, повреждение оборудования произошло в результате действий подозреваемых.