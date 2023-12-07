Берл Лазар зажег первую свечу восьмисвечника по случаю Хануки в центре Москвы

Церемония состоялась на Площади Революции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар зажег первую свечу восьмисвечника по случаю празднования еврейского праздника Хануки, церемония состоялась на Площади Революции в Москве.

"Уже более 30 лет мы зажигаем ханукию в центре Москвы. Почему так важно зажигать менору именно здесь? Потому что ханукальные свечи нужно зажигать так, чтобы это было видно именно на улице, чтобы все народы мира увидели этот свет. <...> Ситуация в Израиле на Ближнем Востоке очень сложная, именно в этом году каждый из нас должен делать максимум, чтобы зажечь этот свет. Даже маленькая свеча разгоняет много тьмы", - сказал Лазар, обращаясь к гостям церемонии.

Ханука длится восемь дней, в 2023 году она начинается вечером 7 декабря и продлится до вечера 16 декабря. Название Ханука означает "обновление", праздник был утвержден во II веке до н.э. В первый вечер Хануки зажигают одну свечу, во второй - две, и так далее, пока 15 декабря не зажгут все восемь свечей на ханукальной меноре.

Праздник посвящен чуду, происшедшему по преданию при освящении Иерусалимского храма после победы войска Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до н.э., когда восьмисвечник горел в храме восемь дней, хотя масла хватало только на одни сутки. В честь этого события принято зажигать ханукию.