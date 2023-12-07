В МЧС заявили, что мир нуждается в объединении возможностей по ликвидации ЧС

Статс-секретарь - заместитель главы ведомства Алексей Серко отметил, что обучение пожарных и их техническое оснащение и грамотное применение современных способов и методов спасения людей и тушения являются важнейшими компонентами защиты от пожаров

ГАВАНА, 7 декабря. /ТАСС/. Мировое сообщество нуждается в объединении возможностей по ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях динамично меняющегося мира и высокого риска возникновения ЧС техногенного и природного характера. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель главы МЧС Алексей Серко в ходе приветственного слова на XI конгрессе по чрезвычайным ситуациям и VII международной конференции пожарных.

"Современное мировое сообщество нуждается не только в постоянном развитии подходов к прогнозированию рисков в бедствии, но и в объединении возможностей по ликвидации чрезвычайных ситуаций. МЧС России традиционно выступает за консолидацию усилий государств и международных организаций в целях укрепления глобального и регионального сотрудничества для обеспечения безопасности устойчивого развития и процветания человечества", - сказал он.

Серко отметил, что обучение пожарных и их техническое оснащение и грамотное применение современных способов и методов спасения людей и тушения являются важнейшими компонентами защиты от пожаров.

Так, по его словам, природные пожары входят в число наиболее опасных стихийных бедствий на планете и ежегодно наносят существенный ущерб экономике различных государств. Техногенные пожары в условиях ускорения технического прогресса и урбанизации представляют угрозу не только для жизни и здоровья людей, но и для материально-технических ресурсов экономики. "Именно в этой сфере пожарной науки нужно быть на шаг впереди для предупреждения возникающих рисков", - подчеркнул замглавы МЧС.

Серко также отметил, что представители МЧС России поделятся в рамках мероприятия российским опытом и подходами к решению современных проблем пожарной безопасности.

Делегация МЧС России 6 декабря прибыла в Гавану для участия в XI конгрессе по чрезвычайным ситуациям и VII международной конференции пожарных.