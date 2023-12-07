Спутниковое телевидение "Русский мир" установили почти 60 тыс. жителей ЛНР

Подключение к спутниковому телевидению осуществляется бесплатно, напомнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов, в приоритете остаются те жители республики, которые не имеют доступа к цифровому телевидению

ЛУГАНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Комплекты спутникового телевидения "Русский мир" установили почти 60 тыс. жителей Луганской Народной Республики, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Андрей Ершов.

"Установлено уже почти 60 тыс. комплектов (спутникового телевидения "Русский мир" - прим. ТАСС). Это действительно большой объем, большая, колоссальная работа, и здесь мы тоже не ставим точку, мы ставим запятую. Уже сейчас мы обсуждаем с Минцифры РФ продолжение проекта, потому что спрос на эту услугу у нас большой, и мы планируем и дальше помогать жителям иметь доступ к достоверной, правдивой, быстрой информации путем телевидения "Русский мир", - сказал он на брифинге в Доме правительства в Луганске.

Ершов напомнил, что подключение к спутниковому телевидению осуществляется бесплатно, в приоритете остаются те жители республики, которые не имеют доступа к цифровому телевидению.

13 августа в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР сообщили ТАСС, что комплекты спутникового телевидения "Русский мир" установили более 17 тыс. жителей республики.

Проект спутникового телевизионного вещания "Русский мир" запущен в регионе при поддержке Народного фронта. Жители ЛНР бесплатно получают оборудование и установку комплектов спутникового сигнала. "Проект "Русский мир" является долгосрочным, рассчитан на несколько лет.