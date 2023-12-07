Глава Шебекинского округа стал человеком года по версии премии "Мы вместе"

Награду ему вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Победителем в номинации "Человек года" международной премии "Мы вместе" стал глава администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов. Награду ему вручил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Жданов, который победил в номинации "Человек года", возглавляет муниципальное образование на границе с Украиной. Оно регулярно подвергается обстрелам, так, 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз. Жданов со своей командой организовал эвакуацию жителей. Для прикрытия машин скорой помощи и другого транспорта использовали старые инкассаторские машины.

"Когда обстрелы закончились, Владимир Жданов вместе с другими шебекинцами занялся восстановлением города. Как глава администрации он выезжал в разные районы города, получившие урон от действий ВСУ, руководил ремонтом поврежденных линий электропередачи и кровель. Лично контролировал оказание помощи пострадавшим, занимался расселением граждан, потерявших жилье, в пунктах временного размещения, организовывал вывоз детей на летний отдых за пределы Белгородской области, а главное, поддерживал дух земляков", - рассказали в пресс-службе премии "Мы вместе".

"Та задача, которую ставил президент [Владимир Путин], запустив масштабную программу государственной поддержки добровольчества и волонтерства, и та мечта, которая у нас всех была, чтобы волонтерство стало не просто уделом отдельных неравнодушных людей, а стало культурой в России, - это состоялось. Вот то, что происходит сегодня, это действительно так. Это культура, передающаяся молодому поколению россиян", - сказал Кириенко, обращаясь со сцены к участникам церемонии награждения.

Он добавил, что в 2013 году, когда делались первые замеры участия россиян в волонтерском движении, этот показатель составил три процента. "В 2017 году, когда президент принял решение учредить государственный праздник День волонтера и добровольца, у нас в год принимало участие уже семь процентов. В ноябре, когда прошел последний опрос ВЦИОМ, 28% жителей страны ответили, что в течение года принимали участие хотя бы в одном волонтерском, добровольческом или благотворительном проекте, 54% сказали, что хотели бы принять участие, но не всегда знают, как им это сделать", - отметил Кириенко, добавив, что 76% процентов россиян хотели бы, чтобы их дети и внуки стали волонтерами.

Идея создания премии прозвучала на встрече президента РФ Владимира Путина с волонтерами акции "Мы вместе" в 2020 году. Традиционно награждение премии проходит в рамках Международного форума гражданского участия "Мы вместе", организаторами которого выступают "Росмолодежь.Добро", Ассоциация волонтерских центров и платформа "Добро.РФ".