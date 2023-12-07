Митрополит Тихон: священников-предателей на Украине нужно простить после их покаяния

В то же время член Высшего церковного совета РПЦ отметил, что "нельзя потакать предательству и измене"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые под натиском гонений предали свою паству и отказались от единства с Русской православной церковью, после окончания СВО нужно простить, если они покаются. Об этом заявил во время телемоста Москва - Симферополь член Высшего церковного совета Русской православной церкви митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев задал вопрос иерарху о том, как поступать после победы России в конфликте с теми священниками УПЦ, которые "дрогнули и предали прихожан и свою церковь", отказавшись от единства с Московским патриархатом. Вопрос Царева был задан в формате видеообращения.

"Всякого кающегося Господь велел прощать. И мы его ученики, <…> мы призваны это делать. Все апостолы без исключения, <…> как только пришли испытания - все сбежали. Ну и что? Ну, люди. Ну, сбежали - потом вернулись, покаялись, в том числе апостол Петр. К этому надо как-то попроще относиться", - сказал митрополит Тихон во время телемоста, посвященного выходу его книги "Гибель империи. Российский урок".

В пример он также привел период Смутного времени в России, когда польским интервентам присягнули, по его словам, фактически все: и бояре, и епископы, и народ, за исключением патриарха Гермогена. В то же время архиерей отметил, что "нельзя потакать предательству и измене".

"Есть вещи, которые не прощаются: если люди не раскаются. И у нас в церкви были такие же истории, начиная еще с античных церковных времен, когда некоторые становились мучениками, а некоторые изменяли вере - потом приходили, плакали и каялись. <…> Если уж человек злобно стоит [на своем] и говорит, что до конца буду противником, - это другой вопрос", - добавил митрополит.

Ситуация с УПЦ

В мае 2022 года Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой в составе Московского патриархата, объявил, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Иерархи на Украине, принявшие решения Собора в Феофании, прекратили поминать патриарха Кирилла как своего предстоятеля. Синод РПЦ в ответ принял постановление о том, что решения Собора "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской православной церкви.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в июле этого года пояснил, что в РПЦ исходят из того, что "в ситуации, когда ведутся активные боевые действия, очень сложно выносить какие-то финальные суждения". Как отметил Легойда, есть понимание, что "только после того, как эта фаза будет завершена, какие-то более определенные оценки будут даны и действия будут произведены".