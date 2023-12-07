В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов

Речь идет о 18 погибших

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. В 2023 году на склонах самой высокой горы мира - Эверест (Джомолунгма) - погибли 18 человек. Информация об этом появилась в базе данных The Himalayan Database, где хранятся сведения обо всех экспедициях в Гималаях. Это значит, что нынешний сезон стал рекордным по количеству смертей за все 70 лет с момента первого покорения вершины.

Почти в половине случаев причиной гибели людей стали приступы острой горной болезни - от нее умерли восемь альпинистов. Болезнь возникает из-за того, что на большой высоте в воздухе содержится значительно меньше кислорода, чем нужно для нормальной работы человеческого организма. Кислородное голодание вызывает отек головного мозга и легких, галлюцинации и учащенное сердцебиение. Кроме того, при восхождении на гору альпинисты испытывают значительные физические нагрузки и нередко страдают от обезвоживания. В некоторых случаях все эти факторы приводят к смерти человека.

Всего за 70 лет на Эвересте погибли 317 альпинистов. Прежде звание самого смертоносного года принадлежало 2014-му. Тогда на склонах горы погибли 17 человек.

В мае издание The Guardian сообщало, что в 2023 году власти Непала выдали рекордное количество разрешений на покорение Эвереста - 479. Без этого документа подъем на гору невозможен. По мнению президента Национальной ассоциации горных гидов страны Анг Норбу Шерпа, на которого ссылается газета, если раньше на Эверест приезжали только опытные альпинисты, то в последние годы попасть на вершину стремятся даже начинающие и нередко слабо подготовленные спортсмены.

Еще одним фактором высокой смертности в 2023 году называют неустойчивую погоду в районе горы. По мнению директора департамента туризма Непала Юба Радж Хативада, слова которого также приводит The Guardian, это следствие глобального изменения климата.