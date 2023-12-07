Митрополит Тихон назвал Николая II самой оклеветанной личностью в истории России

Он отметил что, до революции страна процветала, "достижения были громадные"

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Последний российский император Николай II был самой оклеветанной фигурой во всей отечественной истории, в действительности страна при его правлении процветала, а большевики в СССР уже лишь использовали полученное богатое наследство. Такое мнение высказал на презентации книги "Гибель империи. Российский урок" ее автор митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

"Наш замечательный публицист Иван Солоневич сказал, что "Россию погубила сплетня". И я считаю, что он абсолютно прав, мы очень охочи до сплетни. <…> Эти ложные свидетельства сделали из удивительнейшего, прекрасного человека, императора, быть может, самого оклеветанного. Самый оклеветанный персонаж во всей нашей истории. Такой клеветы, которая извергалась на него, и с Запада, и из Японии - с Востока, и изнутри страны, даже немыслимо было представить", - сказал иерарх во время телемоста ТАСС Москва - Симферополь, говоря о фигуре Николая II.

В частности, для российского дворянского общества того времени, признал митрополит Тихон, "быть комильфо", соответствовать правилам приличия означало "глубоко презирать государя и всю его семью".

В то же время, отметил он, до революции Россия была "процветающей страной", "достижения были громадные" - не было никакой нищеты, бесправия и "безнадеги", о чем все время писали в советских и постсоветских учебниках. Так, по ВВП Российская империя была в числе ведущих стран мира, а по темпам роста промышленности и вовсе на первом месте. К 1913 году Россия собирала урожай зерновых больше, чем Канада, Аргентина и США вместе взятые. В первые 15 лет правления Николая II, указал автор книги, было создано столько же учебных заведений, сколько за всю историю страны.

"Да, Советский Союз сделал очень многое, но он получил это в наследство. Ни с чем не сопоставимое гигантское наследие свалилось на голову большевикам. <…> Тот потенциал, который был заложен и включен уже в то [дореволюционное] время, работал долгие-долгие годы", - считает архиерей РПЦ.

Он рассказал, что его новая книга на примере событий 1917 года раскрывает механизмы, которые используются для создания революций в России, то, какие ошибки допускают при этом ее правительство и общество, и чем все это заканчивается. Издание содержит почти 300 ссылок на научные труды и архивные документы. "История февральских событий [1917 года] - это предтеча многих русских катаклизмов, в том числе и тех, которые готовят нам наши замечательные партнеры", - добавил митрополит.