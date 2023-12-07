Музей Арктики и Антарктики создаст онлайн-пространство "Полярная медиатека"

Доступ к медиатеке будет иметь любой желающий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге создаст онлайн-пространство "Полярная медиатека" для исследовательской и научной работы. Об этом ТАСС рассказала на XIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее" директор музея Наталья Петрова отметив, что доступ к медиатеке будет иметь любой желающий.

"Музей готовится запустить онлайн-пространство для исследовательской и научной работы "Полярная медиатека". Мы надеемся, оно станет своеобразной централизованной точкой знаний об освоении Арктики и Антарктики. Доступ к ней будут иметь все желающие. Мы также обновим и постоянную экспозицию музея - конечно, появятся новые интерактивные и мультимедийные технологии, но мы планируем внедрять это крайне деликатно в наше очень академическое экспозиционное пространство", - рассказала Петрова.

Планы по обновлению

Планы по модернизации музейного пространства одобрили на заседании попечительского совета музея - уже в следующем году, по словам Петровой, будет представлена конкретная концепция обновления. Особое место в ней займет популяризация современных полярных экспедиций, среди первых проектов - выставка, посвященная итогам экспедиции "Северный полюс - 41". В планах музея запустить выставочный проект уже в следующем году, причем показать его не только в Петербурге, но и в других городах России, в том числе Донецке.

"У нас есть идея, и она уже готовится к реализации, запустить большой выставочный проект, посвященный итогам экспедиции "СП-41". Выставку планируется показать также и в других городах - в Москве, Сочи, Архангельске, Мурманске и Донецке. Конкретно в Донецкую республику нам бы просто очень хотелось привезти мирную повестку", - поделилась Петрова.

Обновляясь музей, тем не менее, не забывает про старые традиции - 27 января, к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, здесь откроется выставка о работе сотрудников музея в тяжелые годы блокады, а еще будут подготовлены тематические экскурсии.

О музее

Российский государственный музей Арктики открылся 8 января 1937 года. С началом активного освоения Антарктиды он изменил название, став музеем Арктики и Антарктики, а в 1998 году был отделен от одноименного научно-исследовательского института. При этом оба учреждения входят в структуру Росгидромета. Экспозиция музея состоит из тематических разделов: "Природа Арктики", "История исследования и освоения Северного морского пути" и "Антарктика", коллекция насчитывает более 60 тыс. единиц хранения.

О форуме

XIII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге с 7 по 8 декабря. Организатором форума выступает межрегиональная общественная организация "Ассоциация полярников" при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, МИД России, других профильных министерств и ведомств. Генеральный партнер форума - ПАО "ГМК "Норильский никель", официальный спонсор - Банк ВТБ.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.