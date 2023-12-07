Опорный вуз Ростовской области и ВТБ создали фонд для поддержки молодых ученых

Церемония заключения договора пожертвования состоялась на площадке завода "Ростсельмаш"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Опорный вуз Ростовской области - Донской государственный технический университет (ДГТУ) - и филиал Банка ВТБ в Ростове-на-Дону создали Фонд целевого капитала вуза для поддержки молодых ученых. Об этом сообщил ректор ДГТУ Бесарион Месхи после подписания соглашения.

Церемония заключения договора пожертвования в сумме 3 млн рублей между вузом, филиалом Банка ВТБ (ПАО) в Ростове-на-Дону и НКО Фонд целевого капитала "Развитие ДГТУ" состоялась на площадке завода "Ростсельмаш", где прошло заседание попечительского совета вуза.

"Нам предложили открыть еще один Фонд целевого капитала ДГТУ, у вуза их может быть несколько. Средства, которые мы получаем в виде процентов, отправляем на поддержку молодых ученых и студентов, разрабатывающих проекты. Думаю, что фонд станет одним из стартапов, который даст возможности использовать эти средства для поддержки и продвижения новых идей и проектов молодых ученых", - сказал Месхи.

Как отметил заместитель управляющего филиалом Банка ВТБ в Ростове-на-Дону Максим Алексеев, создание Фонда целевого капитала позволит вузу не только получить дополнительное финансирование на реализацию проектов, но и усилить кадровый потенциал региона. "Открытие такого фонда - это практика, которая распространена во всех крупнейших вузах мира. Программа является стабильным источником финансирования проектной деятельности и развития вуза. <…> Надеемся, что открытие фонда позволит приблизиться к повышению качества научно-кадрового потенциала и усилению конкурентоспособности нашей страны", - добавил Алексеев.

ДГТУ - старейший вуз Ростовской области, созданный в 1930 году. В университете обучаются около 29 тыс. студентов. В прошлом году ДГТУ в числе 106 университетов России стал участником программы "Приоритет-2030", направленной на поддержку и развитие вузов. В вузе создан и работает факультет кораблестроения и морской техники, в сентябре компания Росатома - АО "Инженерно-технический центр "ДЖЭТ" (ИТЦ "ДЖЭТ") - открыла школу моделирования, которая стала третьей в России в рамках создания сети инженерно-математических школ АО "ИТЦ "ДЖЭТ".