"Уральские пельмени" и Comedy club получили премию ТЭФИ

Выпуск авторской программы "Мой герой" о Викторе Сухорукове на телеканале "ТВ Центр" завоевал статуэтку в номинации "Дневное развлекательное ток-шоу"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Юмористическая программа" стало шоу "Уральские пельмени", а приз в категории "Развлекательное звездное шоу прайм-тайма" завоевало шоу Comedy club. Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России, передает корреспондент ТАСС.

Лучшим развлекательным звездным шоу прайм-тайма стало Comedy club на ТНТ. "Это уже давно не передача, это явление. И, конечно, это победа каждого из вас, потому что хоть чуть-чуть, с разными чувствами, вы тоже в какой-то момент были и остаетесь зрителями Comedy club", - сказал со сцены ведущий шоу Павел Воля.

Премию в номинации "Юмористическая программа", в свою очередь, завоевало шоу "Уральские пельмени", которое выходит на телеканале СТС с 2009 года.

Выпуск авторской программы писательницы Татьяны Устиновой "Мой герой" о Викторе Сухорукове на телеканале "ТВ Центр" завоевал статуэтку в номинации "Дневное развлекательное ток-шоу", а в категории "Развлекательное ток-шоу выходного дня" победила программа "Секрет на миллион" на НТВ, которая ранее четыре раза была финалистом ТЭФИ.

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт империал плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.