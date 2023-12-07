Более 610 тыс. человек заболели холерой в мире с начала года

Всего с начала года 29 государств сообщили о вспышках холеры

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Число случаев заболевания холерой в мире с 1 января по 15 ноября текущего года превысило 610 тыс. Это больше, чем в 2022 году, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни в мире как "очень высокий".

"В 2023 году число случаев холеры, согласно предварительным сообщениям из стран - членов ВОЗ, <...> превысило показатели прошлых лет по состоянию на 15 ноября. Зарегистрированы более 610 тыс. случаев заболевания и 3,5 тыс. смертей", - отметила ВОЗ в своем информационном бюллетене. За месяц число заболевших выросло почти на 7 тыс. По данным организации, в 2022 году в мире было выявлено 472 697 случаев заболевания холерой, а в 2021 году - 223 370.

Всего с начала года 29 государств сообщили о вспышках холеры. С 15 октября по 15 ноября это число не увеличилось. Вместе с тем "поступили сведения о новых вспышках болезни среди затронутых стран". "Учитывая большое число вспышек болезни и их географическое распространение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ продолжает оценивать риск на глобальном уровне как очень высокий", - констатировали в организации.

Болезнь особенно сильно распространяется в Африке. С начала года о заболевших холерой сообщили 16 африканских стран. В ВОЗ выражают беспокойство, в частности, по поводу роста с середины сентября заболеваемости в Зимбабве. Больше всего случаев с подозрениями на холеру зафиксированы в Афганистане (почти 204 тыс.). Болезнь также получила распространение в Сирии (более 161 тыс. случаев), Гаити (более 71 тыс.), Малави (свыше 59 тыс.), Демократической Республике Конго (более 43 тыс.), Мозамбике (свыше 36 тыс.) и Эфиопии (более 27 тыс.).

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.