В аэропорту Махачкалы заработала система единого билета

Услуга предоставляет возможность пассажирам воспользоваться единым билетом для проезда на автобусном маршруте Махачкала - Аэропорт

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Система единого билета, включающая проезд на самолете и автобусе, запущена в Дагестане в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Между Минтрансом Дагестана и АНО "Единая транспортная дирекция" подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в целях организации мультимодальных пассажирских перевозок в тестовом режиме запущена услуга "единый билет" (самолет - автобус). Услугой уже воспользовались туристы из Казани, они приобрели единый билет на самолет до Махачкалы и на автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга предоставляет возможность пассажирам воспользоваться единым билетом для проезда на автобусном маршруте Махачкала - Аэропорт.

Автобусный маршрут между Махачкалой аэропортом запустили в апреле этого года. Ранее в ходе прямого эфира главы Дагестана Сергея Меликова жители региона озвучили проблему отсутствия общественного транспорта до аэропорта Махачкалы.