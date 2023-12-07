Телевизионная олимпиада "Умники и умницы" вновь стала лауреатом ТЭФИ

Лауреатом премии стала также еще одна программа Первого канала - информационно-развлекательный канал "Доброе утро"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Телевизионная олимпиада "Умники и умницы", которая выходит на Первом канале с 1992 года, в 6-й раз стала лауреатом национальной телевизионной премии ТЭФИ. Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России, передает корреспондент ТАСС.

"Я рада, что мы получили награду именно в этому году, году "Педагога и наставника". Спасибо большое, академики, что оценили тот труд, который 32 года вкладывает Юрий Вяземский, он душой и сердцем сегодня с нами. <…> Этот приз тем самым детям, которые уже не дети, а молодые люди, нашей огромной талантливой и трудолюбивой России", - сказала руководитель телепрограммы Анна Викторова.

Лауреатом ТЭФИ стала также еще одна программа Первого канала - информационно-развлекательный канал "Доброе утро".

Премию ТЭФИ в номинации "Просветительская программа" получила программа "Чудо техники с Сергеем Малоземовым" на НТВ, а в категории "Программа о путешествиях" победа у программы "Неизвестные маршруты России" на телеканале "Россия-Культура".

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ за 2023 год проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.