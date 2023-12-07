Шоу "Голос. Дети" стало лауреатом ТЭФИ-2023

Ведущая этого шоу Яна Чурикова также получила премию в номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма" стал 10-й юбилейный сезон программы "Голос. Дети" на Первом канале. Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России, передает корреспондент ТАСС.

"Это до слез очень приятно, потому что проекту "Голос. Дети" исполнилось уже 10 лет, даже больше, фактически 11-й сезон. И поскольку этот проект все-таки собирает огромную аудиторию, а вы оценили его как лучший в этой номинации, я очень вас благодарю. В следующем году тоже подадим, еще раз получим", - сказал со сцены главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.

Ведущая шоу "Голос" на Первом канале Яна Чурикова также получила ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного шоу прайм-тайма". "От Яны Чуриковой огромное спасибо всем, кто за нее проголосовал", - передал со сцены Аксюта.

"Голос" - российское развлекательное вокальное шоу талантов. Оно является российской версией формата телевизионного вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером. Выходит в эфире Первого канала с октября 2012 года. С 2014 года также выходит детский аналог "Голос. Дети", с 2018 года - "Голос. 60+"

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.