Телеигра "Сто к одному" получила "ТЭФИ"

Она победила в номинации "Телеигра/телевикторина"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Телеигра "Сто к одному" стала победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Телеигра/телевикторина". Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России, передает корреспондент ТАСС.

"Мне как ведущему этой программы один годик, я очень благодарен, что меня пригласили ее вести - она очень интересная, смешная и веселая", - сказал ведущий шоу, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов.

"Сто к одному" - российская командная телеигра. В разные годы транслировалась на телеканалах НТВ, МТК, "ТВ Центр". С 10 октября 1998 года она выходит на телеканале "Россия-1". Программа уже получала ТЭФИ в 2002 году в номинации "Телевизионная игра".

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.