Специалисты из Татарстана и Саратовской области победили в конкурсе "Мастер коммуникаций"

В конкурсе участвовали 655 специалистов из 75 регионов России

ЧЕБОКСАРЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Первый открытый конкурс "Мастер коммуникаций" завершился в Чебоксарах. Его победителями стали представители Татарстана и Саратовской области, передает корреспондент ТАСС.

В конкурсе участвовали 655 специалистов из 75 регионов России, в финал вошли 50 конкурсантов из 29 регионов. В категории "Государственное управление" победителем стала Татьяна Плющева из Саратовской области (Саратовская областная дума). В категориях "Местное самоуправление" и "Предприятия, организации" первые места завоевали представители Татарстана - соответственно Аделя Галиева (мэрия Казани) и Дияра Галеева (региональное отделение общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" в Татарстане).

Пресс-секретарь председателя правительства России Борис Беляков, возглавивший экспертную комиссию, в своем видеообращении отметил, что конкурс стал "заметным событием" в сфере связей с общественностью. "За прошедшие годы он вырос, окреп и смог подняться до общенационального уровня, объединив профессионалов большинства российских регионов <...>, сформировался как признанная площадка для поиска талантов и выявления среди них сильнейших мастеров своего дела", - подчеркнул Беляков.

По его словам, подобные соревнования востребованы, так как помогают оценить навыки участников, ответить на вызовы в области коммуникаций и работы с репутацией. "Профессиональному сообществу сейчас особенно важно помогать людям получать именно качественную и достоверную информацию, грамотно использовать современные коммуникационные технологии и бороться с фейками", - пояснил Беляков.

Глава Чувашии Олег Николаев во время церемонии награждения подчеркнул, что "огромный интерес" к конкурсу вызван участием экспертов. "Конечно, было неожиданно, когда такое большое количество участников [заявилось], огромная география [представлена]. <…> Особенно ценно, что <…> участвовали и представители новых регионов. <…> Это новые знакомства, которые перерастают в дружбу или иные деловые взаимоотношения", - добавил Николаев.

Заместитель руководителя редакции региональных новостей ТАСС Илья Баринов отметил, что конкурс стал хорошей школой не только для пресс-секретарей, но и журналистов. "В Чувашии организовали замечательную площадку, которая позволяет специалистам по связям с общественностью повысить свою квалификацию, а журналистам немного побыть на другой стороне информационного поля и увидеть изнутри, с чем приходится сталкиваться пресс-службам. При этом конкурс показал, что сотрудникам пресс-служб необходимо постоянно учиться, чтобы стать лучшими в профессии", - сказал Баринов.

"Мастер коммуникаций"

Первый конкурс специалистов по связям с общественностью состоялся в Чувашии в 2021 году и назывался "PRофи-21". По итогам проведения его решили сделать ежегодным. В 2023 году формат конкурса изменился, он стал открытым для всех регионов России и был переименован в "Мастер коммуникаций" из-за наличия англицизма PR в прежнем названии.

В этом году по итогам заочного тура был сформирован топ-50 специалистов по связям с общественностью, в который вошли представители шести федеральных округов. Список сформирован по сумме баллов за тестирование на знание основ профессии и на основе показателей упоминаемости организаций в прессе и соцсетях. Финал конкурса прошел в очном формате, в ходе которого участники писали пресс-релизы, разбирали коммуникационные кейсы и общались с представителями СМИ.

В состав экспертной комиссии вошли журналисты, в том числе ТАСС, а также представители органов власти и различных организаций.