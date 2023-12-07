Порядка 100 человек из российского списка ожидают эвакуацию из сектора Газа

Пресс-секретарь представительства РФ при ПНА Алия Зарипова отметила, что раненых из числа граждан РФ, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, нет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 100 человек из российского списка ожидают эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Ожидают порядка 100 россиян и палестинцев - членов их семей", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Зарипова отметила, что раненых из числа граждан РФ, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, нет.

"По нашей информации нет. Если, конечно, не считать психологические травмы в нынешней ситуации", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в числе эвакуированных из Газы россиян спецрейсом МЧС РФ в Москву была доставлена девочка с ранениями минно-взрывного характера.

Кроме того, ранее в представительстве РФ при ПНА сообщали, что эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлены. Эвакуация проходит на фоне вновь начавшихся после недельного затишья боевых действий.