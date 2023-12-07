Дипломаты РФ пока не смогли подтвердить гибель россиянина в секторе Газа

Ранее представительство России получило от находящихся в секторе Газа соотечественников информацию о гибели там российского гражданина Маджеда Хассуны 1 декабря в результате удара израильской армии по дому

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты пока не могут подтвердить гибель россиянина в секторе Газа. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

"Пока не можем подтвердить", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Зарипова сообщала, что представительство РФ получило от находящихся в секторе Газа соотечественников информацию о гибели там российского гражданина Маджеда Хассуны 1 декабря в результате удара израильской армии по дому, где проживали его отец и другие родственники. Дипломат также отмечала, что представительство пока не может "однозначно верифицировать этот факт ввиду возобновившихся интенсивных боевых действий в секторе".