Спецборт МЧС с 68 эвакуированными россиянами из сектора Газа приземлился в Домодедово

Ведомство сообщило, что их доставил самолет Ил-76 из Каира

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Спецборт МЧС России из Каира с 68 эвакуированными гражданами РФ и членами их семей из сектора Газа приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Из Каира самолет Ил-76 доставил сегодня 68 граждан РФ и членов их семей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в аэропорту Домодедово развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием, а также информационное, психологическое и медицинское обеспечение.

Всего, по данным МЧС, из зоны конфликта эвакуировано в Россию 950 человек.