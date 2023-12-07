В Оренбуржье промышленный туризм охватил более 11 тыс. человек в 2023 году

Ежегодно количество туристов, посетивших предприятия, растет на 5-7 тыс.

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Промышленный туризм в Оренбургской области охватил в 2023 году более 11 тыс. человек. Ежегодно количество туристов, посетивших предприятия, растет на 5-7 тыс., сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия".

"Только в этом году у нас больше 11 тыс. интересантов - кого интересует промышленный туризм - посетили, посмотрели [промпредприятия]. Конечно, мы понимаем моменты, на которые сегодня обращают внимание: будем корректировать, в том числе и свои возможности, и подготовку, чтобы программа была интереснее в будущем, чтобы количество посещений как жителей, так и приезжих гостей у нас увеличилось. <…> Приростаем по 5-7 тыс. в год таких посещений", - сказал Паслер.

Губернатор отметил, что интерес к промышленному туризму растет, в том числе среди молодежи. Самыми востребованными среди посетителей, по его словам, являются предприятия в сфере металлургии и машиностроения.

Паслер рассказал, что регион дважды становился участником федеральной программы по развитию промышленного туризма. По итогу порядка 30 предприятий разработали индустриальные маршруты. "На них можно увидеть достаточно длинный производственный и жизненный цикл - как они работали 50-70 лет назад, и насколько они сейчас современны и технологичны", - отметил глава региона.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.