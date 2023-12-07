В Псковской области помогут двум пенсионерам из Латвии получить вид на жительство

Они были депортиваны

ПСКОВ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области помогут оперативно получить вид на жительство в России семейной паре пенсионеров из Латвии, сообщил губернатор Михаил Ведерников в региональном эфире телеканала "Россия-24". В ходе эфира к главе региона обратился Владимир Осипенко, пояснив, что он вместе с женой депортирован из Латвии, где пара проживала с 1975 года.

"Никаких проблем с этим нет. Две точки входа для решения вопроса есть. Это либо управление миграции Министерства внутренних дел по Псковской области, либо многофункциональный центр. Все услуги доступны через сайт Госуслуг. Но чтобы не было никаких сложностей, попрошу специалистов комитета по социальной защите с вами связаться, и помочь в ручном режиме, сопроводить процедуру подачи заявления и получения вида на жительство", - сказал Ведерников.

В середине октября журналист, политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин сообщал, что власти Латвии запустили процесс выдворения порядка 1 тыс. россиян, среди которых в основном пожилые и одинокие граждане, которые не смогли сдать экзамен на знание латышского языка.