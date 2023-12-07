Стрим совершения преступления может стать отягчающим обстоятельством по УК

Изменения предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса РФ

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Законопроект, который предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, внесен группой депутатов и сенаторов в Госдуму. Документ размещен в думской базе данных.

Он внесен в пакете с законопроектами о запрете так называемых треш-стримов и штрафах за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости и призывы к их совершению.

Изменения предлагается внести в ст. 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание), дополнив ее пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"). Также упоминанием треш-стримов дополняются 10 статей УК РФ, среди которых "убийство", "побои" и "похищение человека".

В пояснительной записке к законопроекту указано, что совершение таких преступлений с публичной демонстрацией "значительно повышает общественную опасность этих деяний, поскольку посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинства конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц".

Законопроектом предлагается ввести дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по статьям, определяющим ответственность за умышленное причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью, побои, истязание и незаконное лишение свободы.

В пояснительной записке отмечается, что это позволит судам ограничивать преступникам доступ в интернет.