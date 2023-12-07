"Что? Где? Когда?" признали легендарной телевизионной программой на ТЭФИ-2023

Победителям национальной телевизионной премии вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Победителем национальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Легендарные телевизионные программы" стала "Что? Где? Когда?", которая выходит на Первом канале. Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории "Развлекательное вещание, сериалы" проходит в Государственном академическом Малом театре России, передает корреспондент ТАСС.

"Огромное спасибо всем, кто все эти годы - уже скоро 50 лет - делает эту программу", - сказал со сцены телеведущий, магистр игры Андрей Козлов со сцены.

Церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле "Марриотт Империал Плаза".

ТАСС - генеральный информационный партнер премии.

О премии ТЭФИ

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена Академией Российского телевидения 21 декабря 1994 года. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Цель премии ТЭФИ - установление профессиональных ориентиров в сфере журналистики, направленных на благо интересов общества, содействие повышению просветительской и культурной функции российских СМИ, а также выявлению ярких и талантливых проектов.