В Удмуртии прогнозируют морозы до минус 40 градусов

Местных жителей призвали по возможности оставаться дома

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сильные морозы с понижением температуры до минус 40 градусов прогнозируют в ближайшие дни в Удмуртии, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Бречалов.

"Минус 40 градусов обещают ночью и завтра синоптики. Такие холода могут продержаться несколько дней. Наши коммунальные, спасательные службы и медработники наготове. Поручение главам муниципальных образований - максимум внимания к сетям", - написал Бречалов.

Он призвал жителей утепляться и соблюдать при этом правила безопасности. "Если вам завтра нужно куда-то ехать на авто, постарайтесь сегодня сделать все необходимое, чтобы завестись на следующий день. Проверьте проводку, электроприборы и водопровод, если живете в частном доме", - добавил глава региона.

Бречалов также посоветовал жителям по возможности оставаться дома.