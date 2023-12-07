В Башкирии произошла вспышка кори в религиозной общине

В Белорецком районе приостановили проведение массовых мероприятий до особого распоряжения

ТАСС, 7 декабря. Управление Роспотребнадзора по Башкирии выявило неблагополучную эпидемиологическая ситуацию по кори среди людей из религиозной общины Белорецка. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством.

"В городе Белорецке Республики Башкортостан сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори среди людей из религиозной общины", - отмечается в сообщении.

Эпидемиологи Роспотребнадзора выявили круг контактных лиц. Всем им проводится экстренная иммунизация. Дефицита вакцины в районе нет. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Управление Роспотребнадзора совместно с администрацией Белорецкого района создало межведомственный штаб по борьбе с корью. На территории района для недопущения распространения инфекции среди населения отложена плановая госпитализация людей без сведений о прохождении вакцинации против кори.

Дети без сведений о прививках против кори временно ограничены в посещении образовательных учреждений, а сотрудники учреждений без соответствующих данных временно отстранены от работы. Проведение массовых мероприятий в районе приостановлено до особого распоряжения.